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Anhängare till Abelardo de la Espriella på Bogotas gator. (Santiago Saldarriaga /AP/TT / AP)
Politiska läget i Colombia

Högerkandidaten segrar i Colombia – Petro vill invänta sluträkningen

Av Adam Lindh
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Den preliminära rösträkningen i Colombia är klar och den pekar på att högerkandidaten Abelardo de la Espriella vinner det colombianska presidentvalet, rapporterar AFP.

Med närmare 99 procent av rösterna räknade får De la Espriella 49,67 procent av rösterna, medan vänsterkandidaten Iván Cepeda hamnar tätt bakom med 48,69 procent.

Presidenten Gustavo Petro har dock meddelat att han inte kommer att erkänna den preliminära rösträkningen, rapporterar The Guardian.

I stället vill han invänta den officiella sluträkningen, som väntas vara klar om omkring två dagar. Efter den första valomgången hävdade Petro, utan bevis, att det förekommit valfusk i den preliminära rösträkningen.

De la Espriella, som fått stöd av USA:s president Donald Trump, har lovat att bryta med stora delar av Petros politik. Bland annat har han lovat att överge fredsprocesserna och i stället sikta på fullskalig militär konfrontation mot de väpnade grupperna i landet.

Trots att det skiljer mindre än en procentenhet kan inte Cepeda vinna
AFP  · Ofta betalvägg
Petro kritiserades av valexperter för att han hävdade att det förekommit valfusk
www.theguardian.com
Ungefär 400 000 av väljarna har röstat blankt
Reuters  · Ofta betalvägg
Donald Trump har haft ett öppet bråk med Colombias president Gustavo Petro den senaste tiden
Bloomberg  · Ofta betalvägg
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Politiska läget i ColombiaColombiaLatinamerikaGustavo PetroColombiansk politik