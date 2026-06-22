Trumpfavorit utropar seger: ”Vi inleder en ny era!”

Högerkandidaten Abelardo de la Espriella ser ut att vinna det colombianska presidentvalet med minimal marginal, enligt internationella medier.

– Vi inleder en ny era! För de som under alla dessa år har spridit våld, terror, narkotikahandel och korruption är tiden ute, sa han i ett tal till anhängare i staden Barranquilla under natten.

Enligt fortfarande preliminära siffror, med drygt 99 procent av rösterna räknade, får Abelardo de la Espriella 49,7 procent av stödet mot vänsterkandidaten Iván Cepedas 48,7 procent.

De två kandidaterna står långt från varandra. De la Espriella var tills nyligen brottmålsadvokat, saknar tidigare politisk erfarenhet och har fått stöd av USA:s president Donald Trump. Han har bland annat gått till val på en ny linje gentemot de väpnade grupperna i landet med siktet inställt på fullskalig militär konfrontation.