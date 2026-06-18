IDF: Soldat dödad efter strider i Libanon

En israelisk soldat ska ha dödats efter att strider brutit ut i södra Libanon under onsdagen. Det skriver den israeliska militären (IDF) på Telegram. Dessutom ska ytterligare sju ha skadats.

”De skadade soldaterna evakuerades till sjukhus för medicinsk behandling, och deras familjer har underrättats.”

Under onsdagskvällen ska USA och Iran ha undertecknat ett fredsavtal, enligt uppgifter. I avtalet ska en av punkterna innebära att kriget avslutas på alla fronter för båda länderna och deras allierade, vilket inkluderar Libanon.