Idrottsministern ”fick feeling” – släpper VM-låt

Idrottsminister Jakob Forssmed (KD) kommer ut som kompositör och släpper en VM-låt inför Sveriges första match i natt.

– Jag fick lite feeling, säger han till Sportbladet.

Låten som klingar av upptempocountry har referenser både till Sveriges VM-äventyr 1994 och till kristen symbolik, med en trallvänlig refräng:

”Vi sjunger: Spring i djupet, spring från död mot livet, skruva den mot första, slå den hårt.”

– Det är min och regeringens hälsning till landslaget, säger Jakob Forssmed till DN.

Han säger att han har skrivit såväl text som musik själv och att låten spelas med både analoga, digitala och AI-genererade instrument.