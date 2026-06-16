Iran: Att Israel drar sig ur Libanon är ett krav för avtalet

Fredsavtalet måste innehålla ett krav på att Israel drar sig tillbaka från Libanon, säger den iranske utrikesministern Abbas Araghchi enligt AP.

– Om inte Israel drar sig tillbaka från områden de ockuperat under det här kriget, har kriget inte avslutats, säger han.

Det är ett villkor som Israel redan vägrat gå med på, och det skulle kunna sänka hela avtalet.

Enligt en anonym amerikansk källa till AP innehåller inte avtalet något sådant villkor.