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Majid Takht-Ravanchi till vänster och utrikesminister Abbas Araghchi vid ett möte i Teheran, Iran den 5 oktober 2025. (Vahid Salemi / AP)
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Iran bekräftar avtal: ”Innebär inte att vi litar på fienden”

Av Kinga Sandén
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Iran bekräftar överenskommelsen med USA. Den innebär ett omedelbart slut för krigshandlingar på alla fronter inklusive Libanon från i natt, uppger vice premiärministern enligt Reuters.

– Detta innebär inte att vi litar på fienden, säger vice utrikesministern Majid Takht-Ravanchi.

Donald Trump har också bekräftat att avtalet ska signeras i Schweiz på fredag. Han skriver på Truth Social att han lyfter blockaden av Hormuzsundet direkt.

Nu följer 60 dagars ytterligare förhandlingar om ett ”slutgiltigt avtal” med fokus på sanktionerna, enligt Majid Takht-Ravanchi.

Texten uppdateras.

Reuters notis
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Donald Trump på Truth Social
truthsocial.com
IRAN'S DEPUTY FOREIGN MINISTER SAYS MOU DOES NOT MEAN TRUST IN THE 'ENEMY'
Reuters  · Ofta betalvägg
IRAN'S DEPUTY FOREIGN MINISTER: NEGOTIATIONS FOR FINAL DEAL WILL BE HELD IN A PERIOD OF 60 DAYS
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