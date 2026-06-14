Iran bekräftar avtal: ”Innebär inte att vi litar på fienden”

Majid Takht-Ravanchi till vänster och utrikesminister Abbas Araghchi vid ett möte i Teheran, Iran den 5 oktober 2025.

Iran bekräftar överenskommelsen med USA. Den innebär ett omedelbart slut för krigshandlingar på alla fronter inklusive Libanon från i natt, uppger vice premiärministern enligt Reuters.

– Detta innebär inte att vi litar på fienden, säger vice utrikesministern Majid Takht-Ravanchi.

Donald Trump har också bekräftat att avtalet ska signeras i Schweiz på fredag. Han skriver på Truth Social att han lyfter blockaden av Hormuzsundet direkt.

Nu följer 60 dagars ytterligare förhandlingar om ett ”slutgiltigt avtal” med fokus på sanktionerna, enligt Majid Takht-Ravanchi.

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