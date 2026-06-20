Iran stänger Hormuzsundet efter Israels attacker
Iran meddelar att Hormuzsundet kommer att hållas stängt på grund av Israels attacker i Libanon. Det rapporterar AFP.
En högt uppsatt tjänsteman i det iranska revolutionsgardet säger att attackerna är ett tydligt brott mot Iranavtalet, och den vapenvila som Israel och Hizbollah gick med på under fredagen, skriver Reuters.
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