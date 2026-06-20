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Fartyg i Hormuzsundet. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
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Iran stänger Hormuzsundet efter Israels attacker

Av Adam Lindh
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Iran meddelar att Hormuzsundet kommer att hållas stängt på grund av Israels attacker i Libanon. Det rapporterar AFP.

En högt uppsatt tjänsteman i det iranska revolutionsgardet säger att attackerna är ett tydligt brott mot Iranavtalet, och den vapenvila som Israel och Hizbollah gick med på under fredagen, skriver Reuters.

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AFP  · Ofta betalvägg
Inga fartyg får segla igenom sundet
Reuters  · Ofta betalvägg
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