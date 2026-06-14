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Räddningsarbetare i Beirut den 14 juni 2026. Mohammad Bagher Zolghadr. (AP Photo/Bilal Hussein/Vahid Salemi.)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Iran hotar attackera Israel: ”Libanon är vår själ”

Av Kinga Sandén
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Irans högsta säkerhetsråd hotar att slå tillbaka mot Israel efter attacken mot Beirut, rapporterar AFP. Donald Trump har kritiserat Israel för attacken och sagt åt alla parter att lugna ner sig för att inte förstöra utsikterna för ett fredsavtal.

”Libanon är vår själ och överträdelser av den islamiska republikens röda linjer kommer inte att tolereras”, säger rådets sekreterare Mohammad Bagher Zolghadr enligt Iran International.

Avtalet som förhandlats fram mellan Iran och USA och som enligt Trump skulle undertecknas i dag antas även omfatta Libanon efter krav från Iran, enligt TT.

Hotet kom vid 20-tiden på söndagen
AFP  · Ofta betalvägg
Mohammad Bagher Zolghadrs uttalande
x.com
Skulle undertecknas om några timmar
TT
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MellanösternkrisenFredssamtalenUSAIsraelMellanösternLibanonIranNordamerika Donald TrumpAmerikansk politik