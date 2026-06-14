Iran hotar attackera Israel: ”Libanon är vår själ”

Irans högsta säkerhetsråd hotar att slå tillbaka mot Israel efter attacken mot Beirut, rapporterar AFP. Donald Trump har kritiserat Israel för attacken och sagt åt alla parter att lugna ner sig för att inte förstöra utsikterna för ett fredsavtal.

”Libanon är vår själ och överträdelser av den islamiska republikens röda linjer kommer inte att tolereras”, säger rådets sekreterare Mohammad Bagher Zolghadr enligt Iran International.

Avtalet som förhandlats fram mellan Iran och USA och som enligt Trump skulle undertecknas i dag antas även omfatta Libanon efter krav från Iran, enligt TT.