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Masoud Pezeshkian. (/AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Iran kommer inte backa om uranet: ”Andra sidan är tvungen att acceptera det”

Av Hannah Gustafsson
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Under dagen förväntas fredssamtalen mellan USA och Iran inledas, men redan nu har den iranske presidenten Masoud Pezeshkian gjort klart att man inte kommer att backa från kärnteknikprogrammet. Det skriver AP.

– Det som är säkert är att vi aldrig kommer att ge upp rätten till uranet, och den andra sidan är tvungen att acceptera det, säger han.

Iran vill i stället börja med att fokusera på de pågående attackerna i Libanon, med kravet att kriget avslutas på alla fronter.

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MellanösternkrisenFredssamtalenUSAMellanösternLibanonIranNordamerika Masoud Pezeshkian