Iranier lämnar Teheran under begravningen: ”Propaganda”

Den iranska regimen uppger att 15 miljoner väntas ta sig ut på gatorna de närmaste dagarna för att sörja den tidigare högste ledaren Ali Khamenei. Men många sekulära iranier väljer att lämna huvudstaden Teheran och kritiserar staten för att blåsa upp begravningen, skriver AFP.

Den 43-årige översättaren Azadeh berättar att det är ovanligt lugnt i Teheran och att de stora vägarna ut från staden har kantats av långa bilköer. Azadeh har även hört att skolklasser ska bussas till huvudstaden på lördag och säger att han är orolig för barnens säkerhet.

Flera undrar också hur den iranska regeringen kan välja att lägga så mycket pengar på begravningen när landets ekonomi är i spillror. Den 38-årige Teheranbon Kaveh tycker att det är märkligt att regeringen utlovar gratis mat, internet och boende för besökare när den inte gjort det under tidigare kriser och katastrofer.

– Samtidigt, i en krigshärjad ekonomi, använder de nu samma människors skattepengar till en påkostad och dyr ceremoni för en diktator, fortsätter han och kallar det hela för propaganda.