Iran lämnar fredssamtalen i protest mot Trumps hot

Den iranska delegationen som är på plats i Schweiz för att diskutera fredsavtalet med USA ska ha lämnat samtalen, rapporterar Reuters med hänvisning till iranska statliga medier.

Delegationen uppges ha lämnat i protest mot Donald Trumps nya hot om kraftfulla attacker mot Iran om inte Hizbollah slutar attackera Israel.

”Iran måste omedelbart stoppa sina välbetalda proxygrupper i Libanon från att orsaka problem”, skrev USA:s president på Truth Social under eftermiddagen.

Striderna mellan Israel och den Iranstödda terrorrörelsen Hizbollah har fortsatt trots flera avtal om vapenvila. Iran har flera gånger understrukit att attackerna mot Libanon måste sluta för att fredsavtalet ska vara genomförbart.