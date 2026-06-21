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Fredssamtalen äger rum vid Bürgenstock i Schweiz. (Vadim Ghirda /AP/TT / AP)
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Iran lämnar fredssamtalen i protest mot Trumps hot

Av Jacob Ruderstam
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Den iranska delegationen som är på plats i Schweiz för att diskutera fredsavtalet med USA ska ha lämnat samtalen, rapporterar Reuters med hänvisning till iranska statliga medier.

Delegationen uppges ha lämnat i protest mot Donald Trumps nya hot om kraftfulla attacker mot Iran om inte Hizbollah slutar attackera Israel.

”Iran måste omedelbart stoppa sina välbetalda proxygrupper i Libanon från att orsaka problem”, skrev USA:s president på Truth Social under eftermiddagen.

Striderna mellan Israel och den Iranstödda terrorrörelsen Hizbollah har fortsatt trots flera avtal om vapenvila. Iran har flera gånger understrukit att attackerna mot Libanon måste sluta för att fredsavtalet ska vara genomförbart.

En källa uppger att delegationen har lämnat
Reuters  · Ofta betalvägg
Iran: Om kriget i Libanon inte avslutas blir det inga samtal om andra delar av avtalet
Reuters  · Ofta betalvägg
USA och Iran för samtal med hjälp av medlare från Qatar och Pakistan
live · CNN
USA:s vicepresident: Samtalen går framåt
live · www.theguardian.com
Trumps inlägg på Truth Social
truthsocial.com
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MellanösternkrisenFredssamtalenIranUSAIsraelMellanösternNordamerika Donald TrumpHizbollah