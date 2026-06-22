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Secret Service-personal vid hotellet i Schweiz där förhandlingarna äger rum, 21 juni. (Vadim Ghirda /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Irans delegation uppges ha lämnat Schweiz

Av Olivia W Demred
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Irans delegation har lämnat Schweiz och är på väg mot Teheran efter 18 timmar av ”intensiva” samtal med USA, rapporterar statlig media enligt AFP. Under måndagen väntar i stället tekniska samtal om genomförandet av ländernas samförståndsavtal, rapporterar Reuters.

Medlarländerna Qatar och Pakistan hävdar att det skett ”lovande framsteg” i helgen. Detta trots att Irans förhandlare lämnade rummet i protest mot president Donald Trumps hot i sociala medier.

Delegationen vägrade att återvända till rummet, men budskap förmedlades genom pakistanska och qatariska medlare, skriver statliga medier enligt The Guardian.

Irans chefsförhandlare: ”Lämnade byggnaden efter 18 timmar”
AFP  · Ofta betalvägg
Oklart om JD Vance kommer att lämna Schweiz
AP  · Ofta betalvägg
Ny delegation leds av Irans vice utrikesminister Kazem Gharibabadi
Reuters  · Ofta betalvägg
Trots Trumps hot sa Vance att presidenten bett honom att ”vända blad”
www.theguardian.com
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