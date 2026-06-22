Irans delegation uppges ha lämnat Schweiz

Secret Service-personal vid hotellet i Schweiz där förhandlingarna äger rum, 21 juni.

Irans delegation har lämnat Schweiz och är på väg mot Teheran efter 18 timmar av ”intensiva” samtal med USA, rapporterar statlig media enligt AFP. Under måndagen väntar i stället tekniska samtal om genomförandet av ländernas samförståndsavtal, rapporterar Reuters.

Medlarländerna Qatar och Pakistan hävdar att det skett ”lovande framsteg” i helgen. Detta trots att Irans förhandlare lämnade rummet i protest mot president Donald Trumps hot i sociala medier.

Delegationen vägrade att återvända till rummet, men budskap förmedlades genom pakistanska och qatariska medlare, skriver statliga medier enligt The Guardian.