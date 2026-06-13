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Räddningsarbetare släcker brinnande bilar efter en israelisk attack mot hamnstaden Sidon i södra Libanon den 10 juni. (Mohammed Zaatari/AP/TT)
MellanösternkrisenIsrael-Hizbollah

Israel attackerar igen – trots lovande fredsavtal

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Under lördagen har Israel genomfört flera attacker i södra Libanon, uppger den libanesiska nyhetsbyrån NNA. Det ska enligt AFP ha föregåtts av en varning från den israeliska armén. Skadeläget är i nuläget oklart.

Attackerna kommer bara dagar efter att det ska ha skett verkliga framsteg i fredsförhandlingarna mellan Iran och USA. De förhandlingarna har tidigare strandat just på grund av israeliska attacker mot Libanon.

Konflikten inleddes efter att Irankriget bröt ut i mars. Den står mellan Israel och terrorgruppen Hizbollah, som har ett starkt fäste i Libanon. Båda parter har fortsatt att attackera varandra även efter att man har kommit överens om vapenvila.

Israel uppmanade civila att lämna 20 områden
TT
Libanon: Minst 3 700 personer har dött i attackerna
AFP  · Ofta betalvägg
NNA:s hemsida
www.nna-leb.gov.lb
Två personer döda efter attack mot Beirut (7 juni)
BBC
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