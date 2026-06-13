Israel attackerar igen – trots lovande fredsavtal
Under lördagen har Israel genomfört flera attacker i södra Libanon, uppger den libanesiska nyhetsbyrån NNA. Det ska enligt AFP ha föregåtts av en varning från den israeliska armén. Skadeläget är i nuläget oklart.
Attackerna kommer bara dagar efter att det ska ha skett verkliga framsteg i fredsförhandlingarna mellan Iran och USA. De förhandlingarna har tidigare strandat just på grund av israeliska attacker mot Libanon.
Konflikten inleddes efter att Irankriget bröt ut i mars. Den står mellan Israel och terrorgruppen Hizbollah, som har ett starkt fäste i Libanon. Båda parter har fortsatt att attackera varandra även efter att man har kommit överens om vapenvila.
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