Israel attackerar igen – trots lovande fredsavtal

Räddningsarbetare släcker brinnande bilar efter en israelisk attack mot hamnstaden Sidon i södra Libanon den 10 juni.

Under lördagen har Israel genomfört flera attacker i södra Libanon, uppger den libanesiska nyhetsbyrån NNA. Det ska enligt AFP ha föregåtts av en varning från den israeliska armén. Skadeläget är i nuläget oklart.

Attackerna kommer bara dagar efter att det ska ha skett verkliga framsteg i fredsförhandlingarna mellan Iran och USA. De förhandlingarna har tidigare strandat just på grund av israeliska attacker mot Libanon.

Konflikten inleddes efter att Irankriget bröt ut i mars. Den står mellan Israel och terrorgruppen Hizbollah, som har ett starkt fäste i Libanon. Båda parter har fortsatt att attackera varandra även efter att man har kommit överens om vapenvila.