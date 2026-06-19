Israel och Hizbollah överens om vapenvila

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Israel och Hizbollah är överens om en vapenvila i Libanon som träder i kraft under eftermiddagen, uppger en högt uppsatt amerikansk källa för Reuters.

Terrorrörelsen Hizbollah har tidigare motsatt sig ett avtal med Israel. Israel och Libanon har sedan tidigare skrivit under ett avtal om vapenvila, som dock hamnat i skuggan av upprepade attacker från Hizbollah och Israel.

I det avtal som USA och Iran undertecknat i dagarna framgår det att striderna ska upphöra även i Libanon.

Reuters uppgifter kommer bara timmar efter att den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu hotat med att Hizbollah måste betala ”ett mycket högt pris” för fyra israeliska soldaters död.

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