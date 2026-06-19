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Israel och Hizbollah överens om vapenvila
Israel och Hizbollah är överens om en vapenvila i Libanon som träder i kraft under eftermiddagen, uppger en högt uppsatt amerikansk källa för Reuters.
Terrorrörelsen Hizbollah har tidigare motsatt sig ett avtal med Israel. Israel och Libanon har sedan tidigare skrivit under ett avtal om vapenvila, som dock hamnat i skuggan av upprepade attacker från Hizbollah och Israel.
I det avtal som USA och Iran undertecknat i dagarna framgår det att striderna ska upphöra även i Libanon.
Reuters uppgifter kommer bara timmar efter att den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu hotat med att Hizbollah måste betala ”ett mycket högt pris” för fyra israeliska soldaters död.
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bakgrund
Hizbollah
Wikipedia (sv)
Hizbollah (arabiska: حِزبُ الله; tr: Ḥizbu ’llāh, som betyder ’Guds parti’), officiellt Islamiska motståndsrörelsen i Libanon, är ett terrorstämplat shiaislamistisk politiskt parti och väpnad grupp i Libanon, som bildades 1982 i samband med den israeliska ockupationen av södra Libanon. Hizbollah är en central del av den så kallade motståndsaxeln, en samling av länder och milisgrupper som åtnjuter djupa militära och ekonomiska samarbeten med Iran. I det libanesiska parlamentet representeras Hizbollah av den parlamentariska grupperingen Trohet till motståndet (arabiska: كتلة الوفاء للمقاومة; tr: Kutlat al-wifā’ li-l-muqāwama). Hizbollah beskrivs ofta som en av de militärt starkaste icke-statliga aktörerna i världen. Inspirerade av den iranska revolutionen 1979 och ayatollah Ruhollah Khomeinis modell för islamiskt styre etablerade Hizbollah sedan sitt grundande starka band med Iran. Under 1980- och 1990-talen stred Hizbollah mot israeliska styrkor och den av Israel-stödda sydlibanesiska armen (SLA), vilket så småningom ledde till Israels tillbakadragande från södra Libanon 2000. 2012 intervenerade Hizbollah med stridande trupp i det syriska inbördeskriget (2011–2024) på Assad-regeringens sida. Efter oktober 2023 inledde Hizbollah ett krig med Israel för att understödja Hamas. Under konflikten blev Hizbollahs generalsekreterare Hassan Nasrallah dödad av israeliska flygbombningar efter att ha lett gruppen i 32 år. Kriget ledde till en israelisk invasion av Libanon och sedan november 2024 råder vapenstillestånd. Den 7 augusti 2025 beslutade den libanesiska regeringen med majoritet att godkänna planerna för att avväpna Hizbollah. Beslutet är baserat på en amerikansk plan med samma ändamål. Hizbollah är officiellt listad som en terrororganisation av USA, Storbritannien, Australien, Israel, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Nederländerna, Argentina, Kanada, Frankrike, Arabförbundet, och Gulfstaternas samarbetsråd. Europeiska unionen (EU) har enbart terrorstämplat den militära grenen av organisationen. Samtidigt har Hizbollah stort stöd bland breda folklager i Libanon och har mobiliserat demonstrationer med hundratusentals deltagare. Utöver den politiska och militära verksamheten driver Hizbollah även en radiostation och en TV-station, al-Manar, samt en social verksamhet med byggverksamhet, sjukhus, skolor och barnhem
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