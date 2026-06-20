JD Vance åker till Schweiz för fredsmöte med Iran: ”Hönan eller ägget-problem”

JD Vance ska åka till Bürgenstock i Schweiz, där samtalen med Iran ska äga rum.

USA:s vicepresident JD Vance åkte under lördagen till Schweiz för fredsmöten med Iran, rapporterar flera medier. Syftet med resan är att parterna ska slutföra ett avtal som avslutar kriget i Mellanöstern.

Mötet kommer att handla om både Irans kärnenergiprogram och vapenvilan i Libanon, enligt vicepresidenten.

– Jag tror att vi förhoppningsvis kommer att göra framsteg, säger han enligt AFP.

Både Israel och Hizbollah har attackerat varandra flera gånger de senaste dagarna, trots att det i avtalet mellan USA och Iran står skrivet att striderna i Libanon ska upphöra. Under lördagen uppgav Iran att man håller Hormuzsundet stängt på grund av israeliska attacker mot Libanon.

– Det stora problemet är att någon skjuter, och sen svarar någon annan. Det blir ett slags ’hönan eller ägget’-problem där man helt enkelt måste få stopp på skjutandet tillräckligt länge för att få vapenvilan att hålla.