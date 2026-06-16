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MellanösternkrisenFredssamtalen

Källa: Jättefond del av Iranavtal – 150 miljarder säkrade

Av Aron Sigblad
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En investeringsfond värd 300 miljarder dollar, motsvarande 2 826 miljarder kronor, ingår i fredsavtalet. Mer än hälften av beloppet har redan säkrats, uppger en källa för Reuters.

Fonden syftar till att öka investeringar i Iran och att ge båda parter ekonomiska incitament att nå ett slutgiltigt avtal, skriver nyhetsbyrån.

Kapitalet ska komma från privata företag i bland annat USA, Gulfstaterna, Asien, Sydamerika och Afrika och investeras i energi, logistik, tillverkning och transport.

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