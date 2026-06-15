Källa: USA låter Iran ta ut avgifter i Hormuzsundet
USA har gått med på att Iran får ta ut avgifter för sjöfart i Hormuzsundet. Det skriver den iranska statliga nyhetsbyrån Fars, rapporterar AFP.
Teheran ska enligt en källa ha lyckats lägga till en klausul om avgifter för sjöfartstjänster i ramavtalet med USA strax innan det offentliggjordes.
”Användningen av termen ’sjöfartstjänster’ innebär att USA har accepterat att avgifter ska betalas till Iran”, skriver Fars enligt AFP.
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