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Amazons datorhallar i Hilliard, Ohio. Illustrationsbild. (Shutterstock)
AI-kapplöpningen

Källor: Amazon tar in 240 nya miljarder till AI

Av Andreas Victorzon
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Amazon vill låna ytterligare minst 25 miljarder dollar, drygt 240 miljarder kronor, till teknikjättens AI-satsningar, uppger källor för Bloomberg och CNBC.

I våras tog Amazon in 37 miljarder dollar genom att sälja företagsobligationer och det uppges bolaget göra även den här gången.

Det innebär att AI-relaterade obligationslån i världen nu uppgår till 335 miljarder dollar bara i år, skriver nyhetsbyrån.

Förra månaden lånade både chipjätten Nvidia och rymdbolaget Space X 25 miljarder dollar var genom att sälja obligationer.

Investerare har alltmer oroats över teknikbolagens massiva satsningar på artificiell intelligens, vilket har utlöst AI-frossa på de globala marknaderna.

Källor: Amazon kan utöka försäljningen
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Amazon vill inte kommentera uppgifterna
CNBC
Techjättarna väntas totalt låna 700 miljarder dollar i år
Reuters  · Ofta betalvägg
Amazon gav ut obligationer för nära 360 miljarder kronor i mars
efn.se
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