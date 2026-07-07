Källor: Amazon tar in 240 nya miljarder till AI

Amazon vill låna ytterligare minst 25 miljarder dollar, drygt 240 miljarder kronor, till teknikjättens AI-satsningar, uppger källor för Bloomberg och CNBC.

I våras tog Amazon in 37 miljarder dollar genom att sälja företagsobligationer och det uppges bolaget göra även den här gången.

Det innebär att AI-relaterade obligationslån i världen nu uppgår till 335 miljarder dollar bara i år, skriver nyhetsbyrån.

Förra månaden lånade både chipjätten Nvidia och rymdbolaget Space X 25 miljarder dollar var genom att sälja obligationer.

Investerare har alltmer oroats över teknikbolagens massiva satsningar på artificiell intelligens, vilket har utlöst AI-frossa på de globala marknaderna.