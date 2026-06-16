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Oljetankrar i Hormuzsundet. Bilden är tagen den 2 maj. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
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Källor: Avtalet tillåter Iran att omedelbart börja sälja olja

Av Hedda Hallsenius
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USA ska tillåta Iran att omedelbart börja sälja olja och bränsle som del av fredsavtalet, uppger källor med insyn för Wall Street Journal.

Syftet är att ge Teheran ett finansiellt incitament att avsluta konflikten, enligt källorna.

Bestämmelsen om undantag från sanktioner mot oljeförsäljning ska även täcka banktjänster, transporter och försäkringar som behövs för att underlätta försäljningen.

Teheran ska inte få omedelbar tillgång till frysta tillgångar, enligt källorna
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