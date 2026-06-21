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Rök i södra Libanon efter ett israeliskt anfall i helgen. (Leo Correa /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Källor: Extrainsatt möte om Hizbollah i Schweiz

Av Tomas Ekelund
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Fredssamtalen i Mellanösternkrisen ser efter flera turer ut att kunna komma igång på söndagen i Schweiz. Högst upp på dagordningen står då ett möte om konflikten mellan Israel och Hizbollah, efter attackerna under midsommarhelgen. Det uppger källor för CBS News.

Samtalen hålls mellan en amerikansk och en iransk delegation med Pakistan som medlare. Varken Libanon, Israel eller Hizbollah deltar i samtalen.

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Källor: Extrainsatt möte om Hizbollah
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MellanösternkrisenFredssamtalenIsraelHizbollahLibanonIranUSASchweiz