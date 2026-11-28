Tuffa förhandlingar om ministerposterna väntas om det blir en fyrpartiregering med M, KD, L och C. Det uppger källor i fyrpartikretsen för TV4 Nyheterna. Särskilt hårt tros det bli mellan C och KD, enligt källorna.

Orsaken är att de har flera politikområden som de rivaliserar om, däribland landsbygd, energi, miljö och näring. Därför uppges C undersöka möjligheten att återgå till att ha mer renodlade departement i stället för som i dag en ihopslagning av energi, klimat och näringsliv.

– Det finns flera möjligheter som vi tittar på. Vi ska höra hur det har fungerat med departementen, säger en central person i partiet.

Dessutom finns en möjlighet att Liberalerna – med Romina Pourmokhtari på posten – blir av med rollen som klimatminister, enligt uppgifter till TV4.