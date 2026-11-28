Bland Vänsterpartiets distrikt finns fortfarande en stor majoritet för att hålla fast vid linjen om att inte släppa fram någon regering där partiet inte själva ingår. Det skriver TV4 Nyheterna, som pratat med 19 av V:s 25 distriktsordförande.

Under gårdagen uppmanade Centerpartister som inte vill se en Kristerssonregering V att backa från sina krav och återuppta förhandlingarna på den rödgröna sidan.

Pressen på Vänsterpartiet utifrån har också varit hård: förutom en lång rad socialdemokratiska debattörer och profiler har uppmaningarna om att släppa ministerkravet kommit från bland annat LO och kulturprofiler.

Enligt Eva Arvidsson, distriktsordförande för V i Västerbotten, är en sådan svängning dock inte aktuell.

– Det som är viktigt för oss är att vår politik ska synas i en regering som vi stödjer, säger hon till TV4.