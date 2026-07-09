Källor nära Putin: ”Hög sannolikhet för eskalering”

Det är troligt att Rysslands president Vladimir Putin tänker trappa upp kriget i Ukraina under de kommande månaderna. Det uppger källor nära Kreml som Reuters har talat med.

En källa, som träffar Putin regelbundet, beskriver en ”hög sannolikhet” för en eskalering.

Putin uppges ha avvisat ett kompromissförslag från en grupp rådgivare om att frysa frontlinjen. I stället sägs han vilja ta full kontroll över Donbasregionen.

USA:s president Donald Trump påstod i måndags att Putin vill avsluta kriget och att en lösning är ”närmare än många inser”.

Enligt ukrainska underrättelser förbereder Putin snarare upptrappning än fred. En tjänsteman vid Zelenskyjs presidentkansli säger att det kan röra sig om nya militära operationer i Ukraina eller ett möjligt angrepp mot ett annat europeiskt land.