Källor: Oljeraffinaderi i Moskva ur drift året ut efter ukrainska attacker

Moskvas största oljeraffinaderi, som i förra veckan träffades av ukrainska drönare, kommer troligen att vara ur drift resten av året. Det uppger två branschkällor för Reuters.

– Det kommer ta minst ett halvår att laga, säger en av dem.

Omfattande bränder bröt ut på oljeraffinaderiet efter att hundratals drönare skickades mot Moskva förra veckan. Attacken var den andra mot oljeanläggningen inom loppet av en vecka, enligt The Kyiv Independent.