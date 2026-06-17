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Benjamin Netanyahu. Arkivbild. (Marc Israel Sellem /AP/TT / AP)
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Källor: USA har inte låtit Israel se avtalet med Iran

Av Tor Gasslander
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USA har inte låtit Israel få se den överenskommelse med Iran som väntas undertecknas i helgen, rapporterar i24News. Enligt kanalen har Israel lämnat in en formell ansökan om att få ta del av texten, men fått nej av USA.

Enligt CNN:s källor är USA bland annat oroligt för att Israel ska läcka känsliga detaljer i avtalet.

Tidigare i veckan sa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att han ”fortfarande inte vet hur avtalet kommer att se ut”.

En talesperson för Vita huset säger till CNN att rapporteringen ”inte är korrekt” och att man har ett nära samarbete med sina allierade i regionen.

Omni förklararDet här är nya Iranavtalet: En deal om att fortsätta förhandla

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