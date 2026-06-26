Källor: VW vill kapa 100 000 jobb och stänga fabriker

Volkswagen planerar att kapa personalstyrkan med 100 000 anställda och stänga fyra tyska fabriker de närmaste åren, uppger källor för tyska Manager Magazin.

Vd:n Oliver Blume uppges också vilja minska investeringarna med 15 procent under de kommande fem åren.

Koncernens huvudmärke Volkswagen och fabrikerna för tillverkning av reservdelar ska samtidigt knoppas av till ett eget bolag, skriver tidningen.

VW har tidigare aviserat neddragningar med runt 50 000 jobb då fordonsjätten i likhet med europeiska rivaler pressas av tullar och billigare kinesiska modeller, skriver Reuters.