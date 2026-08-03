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Magdalena Andersson (S). (Stefan Jerrevång/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

KD kommer inte att stötta en S-budget

Av Hannah Gustafsson
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Kristdemokraterna kommer inte att stötta en budget från Socialdemokraterna. Det säger Ebba Busch i P1 Morgon.

– Det är inte min uppgift att hjälpa Magdalena Andersson till makten.

Hon hoppas främst på att Tidöpartierna får fyra år till, men utesluter samtidigt inte samarbete med något parti vid en regeringsförhandling.

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Magdalena Andersson vill samarbeta med de borgerliga partierna (20 maj)
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