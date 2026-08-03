KD kommer inte att stötta en S-budget

Kristdemokraterna kommer inte att stötta en budget från Socialdemokraterna. Det säger Ebba Busch i P1 Morgon.

– Det är inte min uppgift att hjälpa Magdalena Andersson till makten.

Hon hoppas främst på att Tidöpartierna får fyra år till, men utesluter samtidigt inte samarbete med något parti vid en regeringsförhandling.