KD kommer inte att stötta en S-budget
Kristdemokraterna kommer inte att stötta en budget från Socialdemokraterna. Det säger Ebba Busch i P1 Morgon.
– Det är inte min uppgift att hjälpa Magdalena Andersson till makten.
Hon hoppas främst på att Tidöpartierna får fyra år till, men utesluter samtidigt inte samarbete med något parti vid en regeringsförhandling.
Just nu upplåst för alla
Regeringsfrågan • Kontext
Högerpartierna erbjuder ett färdigt regeringsalternativ, men oppositionen är splittrad i fyra beståndsdelar. Här är förutsättningarna i jakten på 175 riksdagsmandat.
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