KD ökar – men M backar till sämsta siffran på sju år

I dag inleder KD-ledaren Ebba Busch Almedalsveckan och hon tycks göra det med vind i seglen. Partiet ökar i den senaste mätningen från Demoskop och ligger nu på 6,5 procent, den högsta siffran sedan augusti 2022, skriver Aftonbladet.

Desto mörkare ser det ut för Moderaterna, som fortsätter backa. I den nya mätningen landar partiet på 16,3 procent – den lägsta noteringen sedan maj 2019. Att M ännu inte börjat lyfta i opinionen förvånar Johan Martinsson, opinionschef på Demoskop. Regeringsbärande partier brukar komma ikapp i opinionen när valet närmar sig, säger han och konstaterar att det skakat en del runt statsministerparet på sistone.

– Vi kan inte dra slutsatsen att det har fått väljare att byta parti, men den mediala bilden av M blir inte bättre av det här, säger Martinsson till SvD.

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