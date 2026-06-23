KD ökar – men M backar till sämsta siffran på sju år
I dag inleder KD-ledaren Ebba Busch Almedalsveckan och hon tycks göra det med vind i seglen. Partiet ökar i den senaste mätningen från Demoskop och ligger nu på 6,5 procent, den högsta siffran sedan augusti 2022, skriver Aftonbladet.
Desto mörkare ser det ut för Moderaterna, som fortsätter backa. I den nya mätningen landar partiet på 16,3 procent – den lägsta noteringen sedan maj 2019. Att M ännu inte börjat lyfta i opinionen förvånar Johan Martinsson, opinionschef på Demoskop. Regeringsbärande partier brukar komma ikapp i opinionen när valet närmar sig, säger han och konstaterar att det skakat en del runt statsministerparet på sistone.
– Vi kan inte dra slutsatsen att det har fått väljare att byta parti, men den mediala bilden av M blir inte bättre av det här, säger Martinsson till SvD.
Ta del av hela opinionsundersökningen nedan.
Resultatet från undersökningen
V: 7,6 (+-0)
S: 31,3 (-0,6)
MP: 7,6 (-0,5)
C: 6,2 (+0,2)
L: 2,9 (-0,2)
KD: 6,5 (+0,8)
M: 16,3 (-0,4)
SD: 19,4 (+0,4)
Så genomfördes mätningen
Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet och Svenska Dagbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och uppåt. Undersökningen omfattar 2 016 intervjuer under perioden 5 till 17 juni 2026, och är genomförd som en webbundersökning.
Om väljarbarometern från Demoskop
Demoskops väljarbarometer baseras bland annat på svar från den självrekryterade Iniziopanelen. Demoskop har en dagligt pågående datainsamling och i samtliga formulär som skickas ut ingår frågan om vilket parti man skulle rösta på om det var val i dag.
Väljarbarometern bygger alltid på åtminstone 2 000 intervjuer. Intervjuerna vägs utifrån kriterier som kön, ålder och region för att ge ett så representativt urval som möjligt sett till den vuxna svenska befolkningen.
Demoskops mätningar används av Aftonbladet och SvD.