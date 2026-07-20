Keir Starmers sista ord som brittisk premiärminister: ”Jag lämnar med huvudet högt”

Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har nu formellt avgått inför kungen. Strax innan avgången höll han sitt avskedstal utanför 10 Downing Street.

– Mitt jobb här är avslutat.

Starmer anser att hans reformer har gjort Storbritannien till ett bättre land under de senaste två åren. Han önskar efterträdaren Andy Burnham lycka till och tackar det brittiska folket för förtroendet.

– Det har varit mitt livs privilegium att tjäna er och detta fantastiska land, säger Starmer, innan hans slutord blir:

– Jag lämnar med huvudet högt. Jag lämnar med ett leende och stolthet över allt vi har åstadkommit.

Efter talet hoppade Starmer in i en bil som tog honom raka vägen till Buckingham Palace, där han avgick klockan 12.40 svensk tid. Vid 13-tiden anlände efterträdaren Andy Burnham vid palatset.