Klart: Andy Burnham är ny brittisk premiärminister

Andy Burnham skakar hand med Storbritanniens kung Charles i samband med att han i dag tog över jobbet som premiärminister.

Storbritannien har fått en ny premiärminister: Andy Burnham. Den nye Labourledaren och tidigare Manchesterborgmästaren har nu officiellt tagit över rollen från Keir Starmer.

Burnham blir därmed landets 59:e premiärminister – och den sjunde på tio år.

Vid lunchtid höll Keir Starmer ett avskedstal innan han åkte till Buckingham Palace och avgick inför kungen. Bara minuter efter att Starmer lämnat palatset anlände Andy Burnham för att ta över stafettpinnen. När kungen frågade om Burnham vill bilda regering svarade han ”ja” – och ledarskiftet var därmed ett faktum.

Inom kort ska Burnham hålla sitt första tal som Storbritanniens ledare utanför 10 Downing Street.

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