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Katten Larry kommer och går som han vill. (Kirsty Wigglesworth /AP/TT / AP)
Maktskiftet i Storbritannien

Sjunde premiärministern att flytta in hos katten Larry

Av Louise Cassemar
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Andy Burnham är ny brittisk premiärminister – den sjunde att flytta in hos katten Larry under hans tid på 10 Downing Street. Totalt har katten bott på adressen i 15 år.

”Politiker kommer och går, katter består”, skriver Larrys betjänter på hans X-konto tillsammans med instruktioner om när Larry vill ha frukost, lunch, middag och mellanmål.

Larry dyker ofta upp i mediebevakningen och är omåttligt populär, han har också varit med länge. Han tros vara född 2007 (och skulle då alltså vara lika gammal som den spanska VM-stjärnan Lamine Yamal) men det är ingen som exakt vet eftersom han är adopterad. Han flyttade in på Downing Street 2011 när David Cameron var premiärminister.

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