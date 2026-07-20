Sjunde premiärministern att flytta in hos katten Larry

Katten Larry kommer och går som han vill.

Andy Burnham är ny brittisk premiärminister – den sjunde att flytta in hos katten Larry under hans tid på 10 Downing Street. Totalt har katten bott på adressen i 15 år.

”Politiker kommer och går, katter består”, skriver Larrys betjänter på hans X-konto tillsammans med instruktioner om när Larry vill ha frukost, lunch, middag och mellanmål.

Larry dyker ofta upp i mediebevakningen och är omåttligt populär, han har också varit med länge. Han tros vara född 2007 (och skulle då alltså vara lika gammal som den spanska VM-stjärnan Lamine Yamal) men det är ingen som exakt vet eftersom han är adopterad. Han flyttade in på Downing Street 2011 när David Cameron var premiärminister.