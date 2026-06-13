Khamenei begravs i juli – fyra månader efter sin död

Ayatolla Ali Khamenei ska begravas i början av juli, mer än fyra månader efter att han dödades i amerikansk-israeliska attacker i Iran.

Ceremonin pågår under flera dagar och inleds i huvudstaden Teheran den 4 juli. Därefter ska han jordfästas i den nordöstra staden Mashhad fem dagar senare.

Ayatolla Ali Khamenei var Irans högste ledare i nästan fyra decennier till sin död den 28 februari. Hans son, Mojtaba Khamenei, efterträdde sin far på posten den 8 mars, men har hittills inte gjort några offentliga framträdanden. Enligt amerikanska underrättelseuppgifter är han vid liv men svårt skadad.