Khamenei begravs i juli – fyra månader efter sin död
Ayatolla Ali Khamenei ska begravas i början av juli, mer än fyra månader efter att han dödades i amerikansk-israeliska attacker i Iran.
Ceremonin pågår under flera dagar och inleds i huvudstaden Teheran den 4 juli. Därefter ska han jordfästas i den nordöstra staden Mashhad fem dagar senare.
Ayatolla Ali Khamenei var Irans högste ledare i nästan fyra decennier till sin död den 28 februari. Hans son, Mojtaba Khamenei, efterträdde sin far på posten den 8 mars, men har hittills inte gjort några offentliga framträdanden. Enligt amerikanska underrättelseuppgifter är han vid liv men svårt skadad.
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