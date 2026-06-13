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Kvinna håller upp en bild på avlidne högste ledaren Ayatolla Ali Khamenei. (Hadi Mizban/AP/TT)
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Khamenei begravs i juli – fyra månader efter sin död

Av Alice Hermansson
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Ayatolla Ali Khamenei ska begravas i början av juli, mer än fyra månader efter att han dödades i amerikansk-israeliska attacker i Iran.

Ceremonin pågår under flera dagar och inleds i huvudstaden Teheran den 4 juli. Därefter ska han jordfästas i den nordöstra staden Mashhad fem dagar senare.

Ayatolla Ali Khamenei var Irans högste ledare i nästan fyra decennier till sin död den 28 februari. Hans son, Mojtaba Khamenei, efterträdde sin far på posten den 8 mars, men har hittills inte gjort några offentliga framträdanden. Enligt amerikanska underrättelseuppgifter är han vid liv men svårt skadad.

Begravningarna för Khameneis dotter och svärson ska äga rum samma dag
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Mojtaba Khamenei har kommunicerat via skriftliga uttalanden
CNN
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