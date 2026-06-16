KI håller fast vid prognos om tre räntehöjningar
Konjunkturinstitutet (KI) håller fast vid prognosen om en höjning av styrräntan i slutet av året och ytterligare två höjningar under 2027. Det skriver man i en ny konjunkturprognos.
”Nästa år fortsätter oljepriset att sjunka tillbaka, men inflationen stiger trots det och ligger över men nära målet”, skriver KI.
Inflationen enligt Riksbankens nyckelmått KPIF väntas ligga på 1,3 procent i år för att sedan stiga till 2,2 procent 2027, något över inflationsmålet på 2,0 procent.
KI bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027.
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