KI håller fast vid prognos om tre räntehöjningar

Konjunkturinstitutet (KI) håller fast vid prognosen om en höjning av styrräntan i slutet av året och ytterligare två höjningar under 2027. Det skriver man i en ny konjunkturprognos.

”Nästa år fortsätter oljepriset att sjunka tillbaka, men inflationen stiger trots det och ligger över men nära målet”, skriver KI.

Inflationen enligt Riksbankens nyckelmått KPIF väntas ligga på 1,3 procent i år för att sedan stiga till 2,2 procent 2027, något över inflationsmålet på 2,0 procent.

KI bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027.