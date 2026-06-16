KI sänker prognosen för regeringens budgetutrymme

Konjunkturinstitutet (KI) räknar med att det sammanlagda budgetutrymmet under 2027-2030 är 95 miljarder kronor, enligt tisdagens färska prognos. Det kan jämföras med prognosen från i mars på 115 miljarder kronor.

Nyhetsbyrån Direkt noterar att KI:s beräkningar av regeringens budgetutrymme har varierat kraftigt i de senaste prognoserna, vilket ses som ett tecken på stor osäkerhet.

KI konstaterar också att den förda finanspolitiken innebär att det strukturella offentliga sparandet blir klart lägre än överskottsmålet i år och balansmålet nästa år.