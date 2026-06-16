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Finansminister Elisabeth Svantesson (M). Arkivbild. (Lars Schröder/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska tillväxten

KI sänker prognosen för regeringens budgetutrymme

Av Andreas Victorzon
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Konjunkturinstitutet (KI) räknar med att det sammanlagda budgetutrymmet under 2027-2030 är 95 miljarder kronor, enligt tisdagens färska prognos. Det kan jämföras med prognosen från i mars på 115 miljarder kronor.

Nyhetsbyrån Direkt noterar att KI:s beräkningar av regeringens budgetutrymme har varierat kraftigt i de senaste prognoserna, vilket ses som ett tecken på stor osäkerhet.

KI konstaterar också att den förda finanspolitiken innebär att det strukturella offentliga sparandet blir klart lägre än överskottsmålet i år och balansmålet nästa år.

Just nu upplåst för alla
Svenska tillväxtenKontext
Osäkerheten kring Irankriget har fått regeringen att sänka sin tillväxtprognos för 2026. Samtidigt har frågan om staten bör stötta svenska företag i händelse av en inbromsning aktualiserats. Partierna är splittrade.
I KI:s scenario finns nya ofinansierade finanspolitiska åtgärder jämnt fördelade
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TT
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I marsprognosen spådde KI också tre räntehöjningar (25 mars)
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