Kina och Ryssland i topphemligt samarbete – smider planer mot väst

Kina och Ryssland har sedan 2022 haft hemliga möten där det militärstrategiska samarbetet fördjupats avsevärt. Det visar en stor granskning från tyska Der Spiegel, franska Le Monde och ryska oberoende exiltidningen The Insider.

Läckta dokument avslöjar bland annat diskussioner om att angripa Elon Musks satellitinfrastruktur Starlink, med tanke på dess betydelse för Ukraina, samt långtgående vapensamarbeten.

Ansvarsfördelningen mellan Kina och Ryssland är tydlig, enligt granskningen. Kina bidrar med teknik som Ryssland kan använda i sitt utmattningskrig mot Ukraina. I utbyte får Kina lärdomar som kan användas mot Taiwan.

Samarbetet uppges länge ha varit okänt för västerländska underrättelsetjänster.