Kistan med Irans tidigare ledare förs genom Teheran

Under måndagen inleddes processionen där den tidigare ayatollan Ali Khamenei förs genom huvudstaden Teheran, skriver BBC.

På bilder syns lastbilar med ett flertal kistor köra långsamt genom folkmassan. Kistorna tillhör, utöver Khamenei, flera av hans familjemedlemmar. Flaken har öppna sidor och är delvis dekorerade, så att människor kan se kistorna.

Begravningen inleds den 4 juli och kommer att pågå i sex dagar, innan Khamenei jordfästs i sin hemstad Mashhad.