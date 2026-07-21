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Illustrationsbild. (Tomas Oneborg/SvD/TT / Svenska Dagbladet)
Svenska migrationspolitiken

Kökspersonal påverkades mest när spårbytet slopades

Av Marcus Lindén
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Efter att Sverige förra året tog bort möjligheten till spårbyte har den ”absolut övervägande andelen” berörda personer jobbat inom restaurangbranschen. Det visar Migrationsverkets uppföljning, rapporterar Ekot.

Möjligheten till spårbyte hade funnits sedan 2008 och innebar att en anställd person som fick nej på sin asylansökan i stället kunde söka och få arbetstillstånd. Ungefär 4 700 personer hade nyttjat den möjligheten när reglerna klubbades.

Bakom kökspersonal på listan fanns anställda inom städ- och byggsektorn. De flesta som påverkades kom från Uzbekistan, Iran och Irak.

Tidöpartierna fick kritik för att övergångsregler saknades – justerade då reglerna något
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Tidigare

Migrationsverket pausar beslut för personer som gjort spårbyte (11 mars)
Sveriges Radio
Spårbytet försvinner – men vad är det? (april 2025)
arbetet.se
Spårbyte avskaffas och ändrade regler för preskriptionstid (april 2025)
www.migrationsverket.se
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