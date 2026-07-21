Kökspersonal påverkades mest när spårbytet slopades

Efter att Sverige förra året tog bort möjligheten till spårbyte har den ”absolut övervägande andelen” berörda personer jobbat inom restaurangbranschen. Det visar Migrationsverkets uppföljning, rapporterar Ekot.

Möjligheten till spårbyte hade funnits sedan 2008 och innebar att en anställd person som fick nej på sin asylansökan i stället kunde söka och få arbetstillstånd. Ungefär 4 700 personer hade nyttjat den möjligheten när reglerna klubbades.

Bakom kökspersonal på listan fanns anställda inom städ- och byggsektorn. De flesta som påverkades kom från Uzbekistan, Iran och Irak.