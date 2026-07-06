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Deniz Göktas under sin föreställning som publicerats på Youtube. (Från Deniz Göktas Youtubekanal)
Natomötet i Turkiet

Komiker gripen inför Natomötet – riskerar fängelse

Av Hannah Gustafsson
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Stå upp-komikern Deniz Göktas, 32 år, har gripits efter att ha drivit med presidenten Recep Tayyip Erdogan i en show som publicerats på Youtube, skriver Bloomberg.

Göktas menar att videon, som har omkring 11 miljoner visningar, handlar om satir. Nu riskerar han fängelsestraff för att ha förolämpat presidenten och religionen.

Han är inte ensam, förra månaden uppges fler än 200 personer ha frihetsberövats i Ankara, skriver The Guardian.

Under helgen har minst två journalister gripits av polis, tillsammans med ett dussintal akademiker, advokater och aktivister. Det ska vara en del i en ”operation mot förbjudna vänstergrupper”, enligt Istanbuls chefsåklagare, skriver Bloomberg.

Presidenten uppges ha ökat trycket mot oppositionen inför Nato-mötet i Ankara i veckan, skriver TT. Flera journalister har nekats ackreditering inför toppmötet.

Nato menar att man tar hänsyn till den turkiska regeringens bedömning av de nekade journalisterna
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Deniz Göktas greps på flygplatsen i Istanbul
www.theguardian.com
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