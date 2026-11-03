Moderaternas Ulf Kristersson håller just nu presskonferens om det soneringsuppdrag som han fått om att bilda ny regering.

– Som jag sagt några gånger förefaller alla lösningar just nu vara helt osannolika, säger han, i en presskonferens i riksdagen.

Kristersson säger att han kommer göra vad han kan för att hitta stöd för en ”icke socialistisk majoritet”. Det kommer ske genom att han i tysthet försöker göra överenskommelser med andra riksdagspartier.

Ulf Kristersson är inställd på att det kommer bli svårt, säger han.

– Svårt, men inte omöjligt.