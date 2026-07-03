Kristersson om försvarsexport: Mer kan komma i närtid

Statsminister Ulf Kristersson (M) under en pressbriefing inför Natos toppmöte i Ankara.

Statsminister Ulf Kristersson (M) räknar med att nya exportframgångar för svensk försvarsindustri kan vara nära förestående. Det säger han på en pressträff inför nästa veckas Natotoppmöte, enligt TT.

Kristersson pekar på olika framgångar för svensk försvarsindustri och nämner även att förhandlingar pågår med Kanada om försäljning av sex spaningsplan av modellen Global Eye från Saab.

– Mer kan komma i närtid, säger Kristersson.

Statsministern har ingen kommentar till torsdagens uppgifter om att Nato planerar att köpa Global Eye.

– Svenska beslut är svenska beslut och Natobeslut är Natobeslut.