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Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Kristersson om underläget: ”Tänker inte förlora valet”

Av Tor Gasslander
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Statsminister Ulf Kristersson vill inte svara på om han planerar att avgå om hans sida förlorar valet i höst, rapporterar SvD.

– Jag tänker inte förlora valet, säger han.

Moderatledarens regeringsunderlag är i opinionsmätningar betydligt mindre än oppositionen, men enligt Kristersson har det ställts alldeles för få frågor om hur Magdalena Andersson ska få ihop en regering om hon får chansen.

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