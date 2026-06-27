Kristersson om underläget: ”Tänker inte förlora valet”

Statsminister Ulf Kristersson vill inte svara på om han planerar att avgå om hans sida förlorar valet i höst, rapporterar SvD.

– Jag tänker inte förlora valet, säger han.

Moderatledarens regeringsunderlag är i opinionsmätningar betydligt mindre än oppositionen, men enligt Kristersson har det ställts alldeles för få frågor om hur Magdalena Andersson ska få ihop en regering om hon får chansen.