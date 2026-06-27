Kristersson om underläget: ”Tänker inte förlora valet”
Statsminister Ulf Kristersson vill inte svara på om han planerar att avgå om hans sida förlorar valet i höst, rapporterar SvD.
– Jag tänker inte förlora valet, säger han.
Moderatledarens regeringsunderlag är i opinionsmätningar betydligt mindre än oppositionen, men enligt Kristersson har det ställts alldeles för få frågor om hur Magdalena Andersson ska få ihop en regering om hon får chansen.
Just nu upplåst för alla
Opinionsläget • Kontext
Inte vid ett enda tillfälle under mandatperioden har Tidöregeringen legat före oppositionen i opinionen. Men storleken på gapet har varierat.
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