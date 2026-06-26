Kristersson öppnar för att se VM på plats: ”Utesluter inget”

Trots att fredagen är Vänsterpartiets dag i Almedalen valde V-ledaren Nooshi Dadgostar att hålla sig vaken för att se Sveriges VM-match mot Japan. Det berättar hon för SVT.

– Vilken eufori kände jag, när Elanga tryckte in den. Äntligen, säger Dadgostar.

Hon konstaterar också att om det blir Norge för svensk del i sextondelsfinalen så måste Sverige vinna.

– Då känns det riktigt viktigt, då mobiliserar vi.

Statsminister Ulf Kristersson (M) som delar dagen med Dadgostar, valde i stället att sova för att förbereda sig, berättar han. Men till Aftonbladet säger han att det inte är omöjligt att han kommer att följa sextondelsfinalen på plats.

– Ibland måste man säga att vi utesluter ingenting, vi följer utvecklingen och kommer att följa den mycket noggrant, säger han.