L-ledarens utspel mot S: ”Missunnsamheten är starkare än sexualdriften”

Socialdemokraterna är avundsjuka på de rika. Det påstår åtminstone Liberalernas partiledare Simona Mohamsson när hon intervjuas av TV4 under Almedalsveckans första dag.

– Jag förstår att det är provocerande att se miljardärer köpa fula väskor och åka privatjet, säger Mohamsson och menar att det är de allra rikaste som bidrar till Sveriges välfärd.

– Så jag tycker att den här missunnsamheten, som framför allt finns hos Socialdemokraterna och som nästan är starkare än sexualdriften, är rätt problematisk, fortsätter hon.

Liberalerna går till val på att fördubbla antalet miljardärer under de kommande åren och vill att Sverige ska bli ett skatteparadis. Socialdemokraterna har i sin tur sagt att de vill höja skatterna för de allra rikaste.