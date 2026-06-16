L-toppen självkritisk: Har varit för elitistiska
Liberalerna har låtit för elitistiska. Det är partitoppen Romina Pourmokhtaris analys av de svaga opinionssiffrorna, när hon kommer tillbaka från föräldraledigheten. I en intervju med Aftonbladet efterlyser hon mer ”livspusselfeminism” och svar på vardagsnära frågor.
Samtidigt gör hon en poäng av att distansera L:s familjepolitik från regeringskollegan KD:s
– Det som skiljer mig från Ebba Busch är att vi faktiskt har de politiska svaren på hur pusslet ska gå ihop, säger Pourmokhtari.
Just nu upplåst för alla
Krisen i Liberalerna • Kontext
Under stora delar av mandatperioden har Liberalerna legat runt 2-3 procent i opinionen. Det svåra vägvalet om Sverigedemokraterna har lyfts som en förklaring till kräftgången. I mitten på mars satte partiledare Simona Mohamsson ner foten: den röda linjen mot SD slopas.
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