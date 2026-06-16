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Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Krisen i Liberalerna

L-toppen självkritisk: Har varit för elitistiska

Av Olivia W Demred
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Liberalerna har låtit för elitistiska. Det är partitoppen Romina Pourmokhtaris analys av de svaga opinionssiffrorna, när hon kommer tillbaka från föräldraledigheten. I en intervju med Aftonbladet efterlyser hon mer ”livspusselfeminism” och svar på vardagsnära frågor.

Samtidigt gör hon en poäng av att distansera L:s familjepolitik från regeringskollegan KD:s

– Det som skiljer mig från Ebba Busch är att vi faktiskt har de politiska svaren på hur pusslet ska gå ihop, säger Pourmokhtari.

Just nu upplåst för alla
Krisen i LiberalernaKontext
Under stora delar av mandatperioden har Liberalerna legat runt 2-3 procent i opinionen. Det svåra vägvalet om Sverigedemokraterna har lyfts som en förklaring till kräftgången. I mitten på mars satte partiledare Simona Mohamsson ner foten: den röda linjen mot SD slopas.
Pourmokhtari: Vi måste kunna prata om vardagsnära problem
Aftonbladet
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TT
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Aftonbladet
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Krisen i LiberalernaRomina PourmokhtariEbba BuschLiberalernaKristdemokraternaFamiljepolitikPolitik