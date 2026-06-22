Lagarde: Inget behov av kraftigare ECB-åtgärder

Det finns i nuläget inget behov av en stramare penningpolitik i spåren av effekterna av Irankriget. Det säger ECB-chefen Christine Lagarde till Bloomberg.

Hon menar att inflationsförväntningarna är ”väl förankrade” och att det saknas signaler om så kallade andrahandseffekter som kan motivera åtstramningar i politiken.

– Genom att ta besluten möte för möte ... kan vi anpassa vår respons i takt med att utvecklingen förändras, säger hon.

ECB höjde tidigare i juni depositräntan för första gången på tre år.