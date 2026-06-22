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Christine Lagarde. (Michael Probst /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenECB vs inflationen

Lagarde: Inget behov av kraftigare ECB-åtgärder

Av Aron Sigblad
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Det finns i nuläget inget behov av en stramare penningpolitik i spåren av effekterna av Irankriget. Det säger ECB-chefen Christine Lagarde till Bloomberg.

Hon menar att inflationsförväntningarna är ”väl förankrade” och att det saknas signaler om så kallade andrahandseffekter som kan motivera åtstramningar i politiken.

– Genom att ta besluten möte för möte ... kan vi anpassa vår respons i takt med att utvecklingen förändras, säger hon.

ECB höjde tidigare i juni depositräntan för första gången på tre år.

”Hushållen räknar inte med att den höga inflationen blir varaktig”
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Lagarde: Inflationen kommer sjunka tillbaka till 2 procent
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
ECB höjer räntan för första gången på tre år (11 juni)
www.ecb.europa.eu
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