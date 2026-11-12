Det har gått runt 60 dagar sedan valet, men de stora svenska ledarsidorna har fortfarande inte tröttnat på att skriva om regeringsbildningen.

Expressen och SvD ger varsin känga till Socialdemokraterna. Linda Jerneck skriver i den förstnämnda tidningen att Magdalena Anderssons valhänta förhandlande och ”diviga stil” försvårat processen. SvD:s Tove Lifvendahl är å sin sida upprörd över att S-ledaren under en presskonferens antytt att det kan bli svårare för journalister att verka i Sverige om högersidan tar makten.

”Det är ett rätt oerhört uttalande, men ingen av de närvarande journalisterna ställde några följdfrågor”, skriver Lifvendahl.

Aftonbladet och DN vänder i stället blicken mot Centerpartiet. Kvällstidningens Frida Dunell frågar sig hur C kan tala om ett eventuellt samarbete högerut och fortfarande hävda att de bryr sig om klimatet.

”Kolla bara vad som hände under Tidö. Sverige gick från att vara en förebild till att rasa i globala rankningar.”

DN:s ledarsida skriver att Centerpartiet nog inte skulle få igenom speciellt mycket annan politik heller. SD positionerar sig just nu för att driva fördelningspolitiken åt vänster, enligt ledarsidan.

”Ulf Kristersson kan lova centerpartisterna hur mycket borgerlig ekonomisk politik han vill. Tillsammans samlar M, KD, L och C bara 136 mandat. Det räcker inte för att leverera.”