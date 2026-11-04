Ledare: M får framstå som de vuxna i rummet
Tiden för mediala utspel och bråk är slut om de rödgröna inte vill skänka bort valvinsten till Ulf Kristersson. Det skriver Aftonbladets Anders Lindberg efter att C-ledaren i går röstades ner i riksdagen.
Lindberg ser dock två tecken på att något förändrats inom det rödgröna blocket. Dels att partiledarna träffats, dels att det inte längre bråkas ”lika” öppet i sociala medier.
Samtidigt frågar sig Sydsvenskans ledarsida om Moderaterna i Göteborg tagit inspiration av Xi Jinpings Kina när de föreslagit att kommunen ska stötta Volvo.
Även på riksplan är förslagen från Tidöpartierna spretiga – och en ny budget hade varit krånglig att få ihop, skriver tidningen. Tack vare övergångsbudgeten drar rimligen finansministern en lättnadens suck.
”M får framstå som de vuxna i rummet ett tag till.”
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