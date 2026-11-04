Finansminister Elisabeth Svantesson (M) håller en pressträff för att informera om de principer som övergångsregeringen kommer att utgå ifrån vid en övergångsbudget.

Tiden för mediala utspel och bråk är slut om de rödgröna inte vill skänka bort valvinsten till Ulf Kristersson. Det skriver Aftonbladets Anders Lindberg efter att C-ledaren i går röstades ner i riksdagen.

Lindberg ser dock två tecken på att något förändrats inom det rödgröna blocket. Dels att partiledarna träffats, dels att det inte längre bråkas ”lika” öppet i sociala medier.

Samtidigt frågar sig Sydsvenskans ledarsida om Moderaterna i Göteborg tagit inspiration av Xi Jinpings Kina när de föreslagit att kommunen ska stötta Volvo.

Även på riksplan är förslagen från Tidöpartierna spretiga – och en ny budget hade varit krånglig att få ihop, skriver tidningen. Tack vare övergångsbudgeten drar rimligen finansministern en lättnadens suck.

”M får framstå som de vuxna i rummet ett tag till.”