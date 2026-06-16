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Yasin Ayari. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
Svenska migrationspolitiken

Ledare: Med SD:s politik hade Ayari inte varit svensk

Av Olivia W Demred
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Migrationspolitik är temat för dagens ledarsvep. Sydsvenskan skriver apropå Sveriges VM-kross mot Tunisien – och tvåmålsskytten Yasin Ayari, troende muslim och med rötter i just Tunisien.

Ledarsidan påminner om att SD-ledaren Jimmie Åkesson sagt att han har svårt att se hur en aktivt troende muslim också kan vara svensk. Kontentan: Om Tidöpartiernas migrationspolitik fått råda när Yasin Ayaris pappa sökte sig till Sverige på 90-talet hade matchhjälten troligen inte varit svensk medborgare – utan spelat för motståndarlaget.

I GP skriver Erik Thyselius att Amnesty undergräver sitt förtroende genom att kalla regeringens vandelskrav för raslagar.

”Men att ställa krav på att människor ska bete sig och inte begå brott när de befinner sig här är allt annat än rasism.”

Även Aftonbladets Zina Al-Dewany skriver om vandelskraven, men tar Amnestys parti. Risken är att människor slutar organisera sig och uttrycka åsikter, skriver hon.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Zina Al-Dewany: Vart tog ditt hjärta vägen nu, Forssell?
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Varför gör Socialdemokraterna videoklipp där motståndarna mejas ned?
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Torun Nilsson: Europa måste börja tro på entreprenörskap
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Gäng tog över S – det är ju helt sjukt
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Erik Thyselius: Krav på god vandel är inte rasism
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Claes Arvidsson: Europa behöver kunna försvara sig
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Om Åkesson fått bestämma hade Yasin Ayari spelat för Tunisien
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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Svenska migrationspolitikenLedarsvepetLedareFotbollJimmie ÅkessonYasin AyariSverigedemokraternaAmnesty InternationalMigrationspolitikPolitik