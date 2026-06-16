Ledare: Med SD:s politik hade Ayari inte varit svensk

Migrationspolitik är temat för dagens ledarsvep. Sydsvenskan skriver apropå Sveriges VM-kross mot Tunisien – och tvåmålsskytten Yasin Ayari, troende muslim och med rötter i just Tunisien.

Ledarsidan påminner om att SD-ledaren Jimmie Åkesson sagt att han har svårt att se hur en aktivt troende muslim också kan vara svensk. Kontentan: Om Tidöpartiernas migrationspolitik fått råda när Yasin Ayaris pappa sökte sig till Sverige på 90-talet hade matchhjälten troligen inte varit svensk medborgare – utan spelat för motståndarlaget.

I GP skriver Erik Thyselius att Amnesty undergräver sitt förtroende genom att kalla regeringens vandelskrav för raslagar.

”Men att ställa krav på att människor ska bete sig och inte begå brott när de befinner sig här är allt annat än rasism.”

Även Aftonbladets Zina Al-Dewany skriver om vandelskraven, men tar Amnestys parti. Risken är att människor slutar organisera sig och uttrycka åsikter, skriver hon.