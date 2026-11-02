Ledare: S vill verkligen, verkligen inte regera med V
Spelet kring regeringsbildningen tas upp på flera av måndagens ledarsidor.
DI:s Tobias Wikström konstaterar att C blockerar V från regeringsbildning men undrar varför den röda linjen inte också omfattar MP. Han påpekar att C politiskt står långt från MP inom bland annat skogs- och finanspolitiken.
Sydsvenskans Moa Berglöf skriver att det är ansvarslöst och oseriöst av S-ledaren Magdalena Andersson att inte berätta för talmannen vilka partier hon vill bilda regering med. Anledningen är uppenbarligen, menar hon, att C:s röda linje mot V också gäller S:
”Socialdemokraterna vill verkligen, verkligen inte ha V i regering.”
Aftonbladets Anders Lindberg spår bakslag för Donald Trump i det amerikanska mellanårsvalet, och gör bedömningen att också SD har fortsatt motvind att vänta:
”Politiska konjunkturer brukar gå upp och ner. Mycket tyder på att tidens våg är på väg att vända”, skriver han.
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