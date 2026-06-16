Lukasjenko: Ryssland och Ukraina måste kompromissa

Belarus diktator Aleksandr Lukasjenko, som är nära allierad med Vladimir Putin, säger att Ryssland och Ukraina måste kompromissa för att nå ett fredligt slut på kriget i en intervju med Al Arabiya.

Han ber även om ursäkt för tidigare uttalanden om Volodymyr Zelenskyj, och säger att Belarus är ”extremt sårbart” om Ukraina skulle attackera.

Militäranalytikern Jörgen Elfving säger till DN att Lukasjenkos uttalande kan vara ett tecken på att han insett att kriget inte går så bra för Ryssland. Det kan också vara ett försök att tona ner sin egen roll, eller förbättra relationen till USA.

Men det är inte omöjligt att Lukasjenko stämt av sina svar med Ryssland först, och att det i själva verket är ett sätt för Kreml att läsa av reaktionerna i väst, säger han.

– Om Lukasjenko har förankrat det här hos Putin skulle man möjligtvis kunna se det som en rysk försöksballong.